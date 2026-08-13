Ana de Armas küsst nach Cruise-Aus jetzt Musiker

Schon seit Juli ein Paar?

Wie lang Ana de Armas und Beto Montenegro schon miteinander turteln, das ist übrigens nicht bekannt. Erste Gerüchte um eine Liebe zwischen der Hollywood-Beauty und dem Musiker kamen allerdings schon Anfang des Sommers auf, als die beiden immer wieder gemeinsam in Madrid gesichtet wurden – unter anderem tanzend auf einem Konzert.