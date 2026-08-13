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Ana de Armas küsst nach Cruise-Aus jetzt Musiker

Society International
13.08.2026 15:00
Ana de Armas ist frisch verliebt! Sie küsst nach dem Liebes-Aus mit Tom Cruise im letzten Jahr ...
Ana de Armas ist frisch verliebt! Sie küsst nach dem Liebes-Aus mit Tom Cruise im letzten Jahr jetzt einen bekannten Musiker.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper)
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Von Daniela Altenweisl

Es war DIE Promi-Romanze des letzten Jahres, doch sie hielt nur neun Monate: die Liebe zwischen Ana de Armas und Tom Cruise. Doch jetzt hat die schöne Schauspielerin ihr Herz wieder frisch vergeben – an einen Musiker!

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Frühlingsgefühle mitten im Hochsommer gibt es aktuell bei Ana de Armas. Die 38-Jährige hat nach dem Liebes-Aus mit Tom Cruise im vergangenen November einen neuen Mann an ihrer Seite.

Heiße Küsse im Liebes-Urlaub
Und der hat der schönen Hollywood-Schauspielerin ordentlich den Kopf verdreht, wie Fotos, die US-Medien veröffentlichten, beweisen. Denn im gemeinsamen Urlaub auf Formentera wurde de Armas beim Knutschen erwischt.

Ana de Armas hat nach dem Liebes-Aus mit Tom Cruise wieder Schmetterlinge im Bauch.
Ana de Armas hat nach dem Liebes-Aus mit Tom Cruise wieder Schmetterlinge im Bauch.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)

Wer aber ist denn nur der Mann, der die Kubanerin wieder glücklich macht? Der venezolanische Musiker Beto Montenegro! Und der 37-Jährige ist längst kein Unbekannter.

Er gründete 2007 die Band Rawayana, deren Leadsänger und Gitarrist er ist und die bereits Grammy- und Latin-Grammy-Auszeichnungen einheimsen konnte.

Musiker Beto Montenegro hat Ana de Armas‘ Herz erobert. Die beiden küssten sich jetzt im Urlaub ...
Musiker Beto Montenegro hat Ana de Armas‘ Herz erobert. Die beiden küssten sich jetzt im Urlaub auf Formentera.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mindy Small)

Schon seit Juli ein Paar?
Wie lang Ana de Armas und Beto Montenegro schon miteinander turteln, das ist übrigens nicht bekannt. Erste Gerüchte um eine Liebe zwischen der Hollywood-Beauty und dem Musiker kamen allerdings schon Anfang des Sommers auf, als die beiden immer wieder gemeinsam in Madrid gesichtet wurden – unter anderem tanzend auf einem Konzert. 

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Tom Cruise ist übrigens längst nicht de Armas einziger berühmter Ex-Freund. So machte die 38-Jährige in der Vergangenheit auch mit der Beziehung zu Ben Affleck Schlagzeilen.

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