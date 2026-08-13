So will Südkorea führende Hightech-Nation werden

Man müsse den aktuellen Boom bei Chips und KI nutzen, um kommende Wachstumstreiber vorzubereiten. „Wir werden ein Südkorea aufbauen, dem in zehn oder 20 Jahren niemand Konkurrenz machen kann“, sagte Wissenschaftsminister Bae Kyung-hoon. Die sieben Projekte seien die Wachstumsmotoren der nächsten Generation und sollten zu zentralen strategischen Pfeilern des Landes werden, sagte Lee. Dazu gehört neben der geplanten Mondlandung die Entwicklung eines leistungsfähigen Quantencomputers mit 100 Qubits bis 2029.