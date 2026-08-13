Putins Kurilen-Besuch entflammt Streit erneut

Streit seit dem Zweiten Weltkrieg

Der Konflikt um die Inselgruppe belastet die Beziehungen zwischen Japan und Russland seit Jahrzehnten. Die Sowjetunion eroberte die Kurilen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Seitdem streiten beide Länder über die Zugehörigkeit der vier südlichen Inseln. Wegen des Territorialstreits haben Japan und Russland bis heute keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen. Die strategisch wichtigen und fischreichen Kurilen liegen zudem nur wenige Kilometer von der japanischen Insel Hokkaido entfernt und haben für Russland eine große militärische Bedeutung.