„Das war meine WM“: Artan dankt UEFA nach Supercup

Schiedsrichter Omar Artan hat sich mit emotionalen Worten bei der Europäischen Fußball-Union für seinen Einsatz beim Supercup-Duell zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa bedankt.
„Das war meine Weltmeisterschaft. Danke UEFA. Du bist bereit, mein Leben für immer besser zu machen“, schrieb Artan auf einen Fußball. Der 34-Jährige aus Somalia durfte in Salzburg als erster nicht europäischer Referee den Supercup leiten.
Beim 2:1-Sieg von PSG lieferte Artan am Mittwochabend in Salzburg einen fehlerlosen Auftritt ab. Die UEFA hatte mit der außergewöhnlichen Ansetzung auf das umstrittene WM-Aus für Artan reagiert.
Einreise verweigert
Obwohl Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 sportlich für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert war, hatten ihm die USA trotz eines gültigen Visums die Einreise verweigert.
Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in seiner Heimat. „Es war eine sehr schwere Zeit“, hatte Artan vor dem Match zu seinem WM-Aus gesagt.
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