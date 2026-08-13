Pilot streifte Baumwipfel: Gleitschirm hing fest

Riesiges Glück hatte am Mittwochnachmittag ein 66-jähriger Deutscher, bei einem Gleitschirmflug in Hopfgarten (Tiroler Bezirk Kitzbühel)! Sein Schirm verhedderte sich in einem Baum, der Pilot blieb in rund 30 Metern hängen.
Der 66-jährige Deutsche startete gegen 15 Uhr seinen privaten Gleitschirmflug vom ausgewiesenen Startplatz Alm Markbachjoch in Niederau. Im Bereich des Mittermooser Joches passierte ihm ein folgenschweres Malheur.
Der erfahrene Pilot streifte bei einem Kurvenflug einen Baumwipfel. „Dabei verhedderten sich mehrere Steuerleinen im Astwerk, wodurch der Schirm und der 66-Jährige in rund 30 Metern Höhe in der Baumkrone hängen blieb“, schildert die Polizei.
Glück im Unglück, Bergretter rückten aus
Der Pilot hatte unglaubliches Glück: Er blieb unverletzt. Der 66-Jährige setzte zudem selbst noch den Notruf ab. Die alarmierte Bergrettung Wörgl/Niederau konnte den Flugsportler aus seiner misslichen Lage befreien.
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