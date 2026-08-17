Warum Schnellladen von E-Autos sogar billiger wird

Bis zu 56 Prozent legte der durchschnittliche Preis für Diesel in Österreich heuer schon gegenüber dem Jahresstart zu, am 30. März war auch Benzin am teuersten – mit einem Plus von bis zu 35 Prozent gegenüber dem 1. Jänner. Über solche Ausschläge schütteln auch die Fahrer von E-Autos den Kopf – jedoch, weil sie am Schnelllader sogar weniger berappen als zu Jahresbeginn.