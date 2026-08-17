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Während Sprit zulegt

Warum Schnellladen von E-Autos sogar billiger wird

Motor
17.08.2026 00:01
Die Durchschnitts-Preise für Schnellladen in Österreich sind sogar gefallen.
Die Durchschnitts-Preise für Schnellladen in Österreich sind sogar gefallen.(Bild: SMATRICS EnBW)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Die Preise für Diesel und Benzin sind wieder in die Höhe geschossen, das Schnellladen für Elektroautos wurde sogar billiger. Das zeigen die Daten von AustriaTech. Dabei ist doch der Strompreis auf dem Markt an den Gaspreis gekoppelt, der ebenfalls in die Höhe schnalzte. Smatrics-CEO Hauke Hinrichs nennt den Grund.

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Bis zu 56 Prozent legte der durchschnittliche Preis für Diesel in Österreich heuer schon gegenüber dem Jahresstart zu, am 30. März war auch Benzin am teuersten – mit einem Plus von bis zu 35 Prozent gegenüber dem 1. Jänner. Über solche Ausschläge schütteln auch die Fahrer von E-Autos den Kopf – jedoch, weil sie am Schnelllader sogar weniger berappen als zu Jahresbeginn.

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