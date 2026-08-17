Warum Schnellladen von E-Autos sogar billiger wird

Die Preise für Diesel und Benzin sind wieder in die Höhe geschossen, das Schnellladen für Elektroautos wurde sogar billiger. Das zeigen die Daten von AustriaTech. Dabei ist doch der Strompreis auf dem Markt an den Gaspreis gekoppelt, der ebenfalls in die Höhe schnalzte. Smatrics-CEO Hauke Hinrichs nennt den Grund.
Bis zu 56 Prozent legte der durchschnittliche Preis für Diesel in Österreich heuer schon gegenüber dem Jahresstart zu, am 30. März war auch Benzin am teuersten – mit einem Plus von bis zu 35 Prozent gegenüber dem 1. Jänner. Über solche Ausschläge schütteln auch die Fahrer von E-Autos den Kopf – jedoch, weil sie am Schnelllader sogar weniger berappen als zu Jahresbeginn.
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