Schmerzen von Frauen oft nicht ernst genommen

Wie nehmen Frauen und Männer das Gesundheitssystem wahr, welche Erfahrungen haben sie gemacht? Das wurde im neuen „Austrian Health Report“ von IFES im Auftrag der Pharmafirma Sandoz abgefragt. Tausend Personen wurden online und telefonisch befragt. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede: Während Frauen die Verantwortung für Vorsorge und Gesundheit in der Familie eher übernehmen, werden sie beim Arzt weniger ernst genommen. Außerdem sind die psychisch oft stärker belastet als Männer.