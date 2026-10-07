Nobelpreis für Entdecker der „Spiegelbild-Chemie“

Der Chemie-Nobelpreis 2026 geht an den französischen Forscher Henri Kagan und seinen japanischen Kollegen Kenso Soai. Sie werden für ihre Entdeckung der „Spiegelbild-Chemie“ gewürdigt.
Die Wissenschaftler lösten das Rätsel, warum Moleküle in lebenden Organismen nur in einer Variante und nicht in spiegelbildlicher Form vorkommen. Konkret werden sie für die „Entdeckung nichtlinearer Effekte und Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese“ ausgezeichnet, erklärte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm.
Forscher bekommen eine Million Euro
Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr teilten sich die Auszeichnung der Japaner Susumu Kitagawa, der in Australien tätige Brite Richard Robson und der in den USA tätige, gebürtige Jordanier Omar M. Yaghi für die „Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen“ und damit einer neuartigen Molekülarchitektur, sogenannte MOFs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.