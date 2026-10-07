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Molekül-Rätsel gelöst

Nobelpreis für Entdecker der „Spiegelbild-Chemie“

Wissen
07.10.2026 12:02
Der Chemie-Nobelpreis geht an die Forscher Henri Kagan und Kenso Soai.
Der Chemie-Nobelpreis geht an die Forscher Henri Kagan und Kenso Soai.(Bild: AP/Fredrik Sandberg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Chemie-Nobelpreis 2026 geht an den französischen Forscher Henri Kagan und seinen japanischen Kollegen Kenso Soai. Sie werden für ihre Entdeckung der „Spiegelbild-Chemie“ gewürdigt.

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Die Wissenschaftler lösten das Rätsel, warum Moleküle in lebenden Organismen nur in einer Variante und nicht in spiegelbildlicher Form vorkommen. Konkret werden sie für die „Entdeckung nichtlinearer Effekte und Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese“ ausgezeichnet, erklärte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm.

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