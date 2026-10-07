Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Duell mit GAK-Mann:

Doppelgänger von Vini Jr.? Für Italiano Blödsinn!

Fußball National
07.10.2026 12:30
Jacob Italiano stand für Australien 164 Minuten gegen Brasilien am Platz.
Jacob Italiano stand für Australien 164 Minuten gegen Brasilien am Platz.(Bild: AFP/SAEED KHAN)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Für die beiden Testspiele gegen Brasilien jettete der australische Teamspieler Jacob Italiano um die Welt. Bei den Südamerikanern gibt es derzeit ja um einen Superstar die wildesten Verschwörungstheorien um einen Doppelgänger oder gar eine Alien-Entführung. Der Flügelflitzer des GAK, bei dem sich im Kader in der Pause einiges getan hat, hat zu diesen Gerüchten eine eindeutige Meinung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Seit Sonntag bin ich wieder in Graz. Ich bin eh schon ein Profi beim vielen Reisen“, grinst Jacob Italiano nach dem GAK-Training am Donnerstag. „Diesmal ist es deutlich angenehmer, weil ich die ganze Woche Zeit für die Bewältigung meines Jetlags hab. Es ist aber sehr schön gewesen, weil ich lange Zeit nicht mehr in meiner Heimatstadt bei der Familie war.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
07.10.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
467.033 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
201.756 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
145.310 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1550 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Duell mit GAK-Mann:
Doppelgänger von Vini Jr.? Für Italiano Blödsinn!
Trainerwechsel
Alles fix: Ex-Bayern-Bomber übernimmt bei Austria
Trainer Röhl lobt
Dieser Salzburg-Spieler „hat das gewisse Etwas“
Sport Tv Logo
Verletzungs-Orgie
Alle Neune: Bei Sturm wird Lazarett immer größer!
Sport Tv Logo
Zuletzt 5 Niederlagen
Altacher Pleitenserie am „besten“ Weg in die Top-3
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf