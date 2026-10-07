Doppelgänger von Vini Jr.? Für Italiano Blödsinn!

„Seit Sonntag bin ich wieder in Graz. Ich bin eh schon ein Profi beim vielen Reisen“, grinst Jacob Italiano nach dem GAK-Training am Donnerstag. „Diesmal ist es deutlich angenehmer, weil ich die ganze Woche Zeit für die Bewältigung meines Jetlags hab. Es ist aber sehr schön gewesen, weil ich lange Zeit nicht mehr in meiner Heimatstadt bei der Familie war.“