Doppelgänger von Vini Jr.? Für Italiano Blödsinn!

Für die beiden Testspiele gegen Brasilien jettete der australische Teamspieler Jacob Italiano um die Welt. Bei den Südamerikanern gibt es derzeit ja um einen Superstar die wildesten Verschwörungstheorien um einen Doppelgänger oder gar eine Alien-Entführung. Der Flügelflitzer des GAK, bei dem sich im Kader in der Pause einiges getan hat, hat zu diesen Gerüchten eine eindeutige Meinung.
„Seit Sonntag bin ich wieder in Graz. Ich bin eh schon ein Profi beim vielen Reisen“, grinst Jacob Italiano nach dem GAK-Training am Donnerstag. „Diesmal ist es deutlich angenehmer, weil ich die ganze Woche Zeit für die Bewältigung meines Jetlags hab. Es ist aber sehr schön gewesen, weil ich lange Zeit nicht mehr in meiner Heimatstadt bei der Familie war.“
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