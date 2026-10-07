Betrugsprozess: Ochsenknecht geht in Berufung

Der 34-Jährige war bei der rund einstündigen Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal wie angekündigt nicht anwesend gewesen. Die im Zuge der Causa nach einer ursprünglichen Diversion bereits bezahlten 18.000 Euro würden auf die nunmehrige Strafe angerechnet, hieß es. Dies galt auch für eine vom Amtsgericht München verhängte Geldstrafe sowie die Vorhaft, womit für Ochsenknecht – im Falle der Rechtskraft des Urteils – noch 6.742 Euro zu bezahlen seien.