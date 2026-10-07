Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt ist OLG am Zug

Betrugsprozess: Ochsenknecht geht in Berufung

Tirol
07.10.2026 12:02
Die Causa Ochsenknecht geht jetzt an das Oberlandesgericht Innsbruck.
Die Causa Ochsenknecht geht jetzt an das Oberlandesgericht Innsbruck.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der deutsche Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht bekämpft seine Verurteilung in der Neuauflage seines Betrugsprozesses am Landesgericht Innsbruck. Dessen Verteidigung habe eine Berufung „wegen Nichtigkeit und Strafe“ eingebracht, so eine Sprecherin des Gerichts.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ochsenknecht war vergangenen Donnerstag wegen einer jahrelang nicht bezahlten Hotelrechnung über 14.000 Euro zu einer Geldstrafe von 34.500 Euro verurteilt worden.

Jetzt ist das OLG am Zug
Während sich die Staatsanwaltschaft offenbar mit dem Urteil zufrieden gab, ruft Reality-TV-Star Ochsenknecht, Sohn von Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht, die nächste Instanz an – in diesem Fall muss das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) über die Berufung entscheiden. Ochsenknecht hatten bis zu drei Jahre Haft gedroht.

Der 34-Jährige war bei der rund einstündigen Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal wie angekündigt nicht anwesend gewesen. Die im Zuge der Causa nach einer ursprünglichen Diversion bereits bezahlten 18.000 Euro würden auf die nunmehrige Strafe angerechnet, hieß es. Dies galt auch für eine vom Amtsgericht München verhängte Geldstrafe sowie die Vorhaft, womit für Ochsenknecht – im Falle der Rechtskraft des Urteils – noch 6.742 Euro zu bezahlen seien.

Aus Hotel „rausgeschwindelt“
Die Richterin begründete das Urteil unter anderem damit, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt, als er die Rechnung im Hotel hätte bezahlen müssen, „irgendwie rausgeschwindelt hat“ und insgesamt „ein Täuschungsmanöver“ veranstaltet habe. Der Verteidiger Ochsenknechts sah hingegen „keinen Betrugsvorsatz“ und plädierte auf Freispruch.

Der erste Betrugsprozess gegen Ochsenknecht war im August 2025 am Landesgericht diversionell gegen eine auferlegte Zahlung einer Geldbuße von ebenjenen 18.000 Euro erledigt worden. Der Deutsche bezahlte daraufhin das Geld in Raten. Letztlich gab aber das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die diversionelle Erledigung des Strafverfahrens statt, weshalb es zu einer Neuauflage bzw. Fortsetzung des Prozesses kam.

Lesen Sie auch:
Ochsenknecht war bei der Verhandlung nicht anwesend.
Prozess-Neuauflage
Ochsenknecht zu 34.500 Euro Geldstrafe verurteilt
01.10.2026
Keine Verurteilung!
Promi-Spross Ochsenknecht kommt mit Geldbuße davon
22.08.2025

Causa aus dem Jahr 2021
Ochsenknecht soll – nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier im Jahr 2021 mit zehn Personen – über mehrere Jahre die 14.000 Euro-Rechnung bei dem Hotel in Kirchberg nicht bezahlt haben. Zuvor war der Deutsche im Juni 2025 über einen europäischen Haftbefehl in Hamburg festgenommen worden, anschließend bezahlte er die offene Hotelrechnung.

Ochsenknecht kam jedoch in Auslieferungshaft und wurde nach Innsbruck überstellt. Dort wurde zwar die Untersuchungshaft über ihn verhängt. Der Schauspieler wurde jedoch gegen eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro und unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
07.10.2026 12:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.944 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
201.519 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
145.207 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1546 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf