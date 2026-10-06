„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video

Regierungsarbeit soll in Ruhe fortgesetzt werden

Derzeit seien die Zeiten für die Sozialdemokratie in Österreich – aber auch in ganz Europa – schwierig. „Ich bin daher froh, dass wir es geschafft haben, dass endlich wieder alle an einen Tisch gekommen sind, um aufrichtig, offen und ehrlich miteinander zu reden. Das war notwendig. Eine Bewegung ist nur dann stark, wenn es nicht um die Interessen von Personen geht, sondern um die Stärke der Bewegung.“ Nun gehe es darum, dass man als SPÖ wieder näher zusammenkommt und man die Regierungsarbeit in Ruhe fortsetzen könne.