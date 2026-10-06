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Nach Personalrochaden

„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video

Innenpolitik
06.10.2026 13:27
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die Errungenschaften der Partei in den vergangenen Jahrzehnten.(Bild: Screenshot/Facebook.com/Andreas Babler)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Nach den turbulenten letzten Tagen und Wochen innerhalb der Bundes-SPÖ hat sich (Noch)-Parteichef Andreas Babler in einem Video an seine Wählerschaft gewandt. Darin zeigte er sich stolz, was er in den vergangenen dreieinhalb Jahren innerhalb der Sozialdemokratie geschaffen habe. Die angekündigten Personalrochaden seien ein Zeichen von Einigung und Stärke der die Partei. 

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„In den letzten dreieinhalb Jahren ist unglaublich viel passiert in meinem persönlichen Leben, aber damit verbunden auch mit der SPÖ. Ich habe sie in einer sehr schwierigen Zeit übernommen“, betonte Babler am Beginn des Videos.

„Partei demokratisiert“
Unter seiner Führung sei es gelungen, die Partei zu demokratisieren, wichtige sozialdemokratische Themen seien glaubhaft zurück in die breite Öffentlichkeit gebracht worden. Als wesentlichen Erfolg erwähnte Babler (siehe Video unten) die Rückkehr der SPÖ in die Regierung – nach mehr als sieben Jahren Pause.

Video: Bablers flammender Appell an alle SPÖ-Mitglieder

Regierungsarbeit soll in Ruhe fortgesetzt werden
Derzeit seien die Zeiten für die Sozialdemokratie in Österreich – aber auch in ganz Europa – schwierig. „Ich bin daher froh, dass wir es geschafft haben, dass endlich wieder alle an einen Tisch gekommen sind, um aufrichtig, offen und ehrlich miteinander zu reden. Das war notwendig. Eine Bewegung ist nur dann stark, wenn es nicht um die Interessen von Personen geht, sondern um die Stärke der Bewegung.“ Nun gehe es darum, dass man als SPÖ wieder näher zusammenkommt und man die Regierungsarbeit in Ruhe fortsetzen könne.

Zitat Icon

Ich bin durch ganz Österreich – so viel wie kaum jemand zuvor – unterwegs gewesen und habe unzählige Gespräche geführt.

Andreas Babler (SPÖ) lobt sich selbst

Babler: Geordnete Übergabe ist ein „Riesenerfolg“ 
Das Ergebnis des SPÖ-Krisentreffens verteidigte er. „Ich bleibe weiterhin für die nächsten Wochen Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler. Gleichzeitig werde ich eine geordnete Übergabe einleiten. Das ist ein Riesenerfolg, eine geordnete Übergabe hat es in der Partei seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.“

Zitat Icon

Es war eine starke SPÖ, die dieses Land zu dem gemacht hat, was es ist. Die so vielen Arbeiterkindern die Möglichkeit gegeben hat, herauszukommen.

Andreas Babler

So geht es mit Babler weiter
Dass Markus Marterbauer Anfang 2027 das Amt des Vizekanzlers übernehme, bezeichnete Babler als „wahnsinnig gute Entscheidung“. „Es ist sein Wunsch, dass ich sich als Minister Teil des Regierungsteams bleibe“, so Babler.

Die „Krone“-User haben zur Zukunft Andreas Bablers eine klare Meinung:

Sobald Marterbauer das Amt des Vizekanzlers übernehme, wolle Babler den Parteivorsitz abgeben. Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher werden ihm geschäftsführend zur Seite stehen und den Prozess begleiten udn vorbereiten. Es gehe ihm in diesem Prozess darum, die SPÖ zu einen und zu stärken.

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Flammender Appell an Mitglieder
Sein flammender Appell an alle Mitglieder: „Wenn wir in ein paar Monaten neue Leute an der Spitze haben, wird das nicht reichen. Die SPÖ ist eine Bewegung, unsere Vision ist größer als einzelne Personen und unsere Basis ist ihr Herz. Wir alle haben jetzt eine gemeinsame Aufgabe, dafür braucht es jeden Einzelnen. Eine starke Sozialdemokratie – und dafür lohnt es sich, zu kämpfen. Gehen wir diesen Weg auch weiterhin gemeinsam.“

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