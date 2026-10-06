Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang

Burgenlands Landeschef will der getroffenen Vereinbarung „eine Chance“ geben. Er kehrt in die Parteigremien erst zurück, wenn die Neuaufstellung vollzogen ist und Babler nicht mehr dort sitzt. Oberösterreichs SPÖ-Chef Martin Winkler: „Wir haben einen Plan B. Die SPÖ hat eine dicke Personaldecke.“ Die präsentierte Lösung sei eine „gute Nachricht für Österreich und für die SPÖ“. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) findet „solche Diskussionen für die Stabilität einer Regierung nicht förderlich“. Diese müsse „arbeits- und handlungsfähig bleiben“.