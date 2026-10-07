Nach Urteil: Bürgermeister von Scheifling tritt ab

Nachfolger als Bürgermeister steht noch nicht fest

Montagabend legte der Bürgermeister sein Amt in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung endgültig zurück. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht offiziell. Die Entscheidung soll „zeitnah“ erfolgen, heißt es von der Landes-ÖVP. Bis dahin führt jedenfalls Vizebürgermeister Thomas Auer von der FPÖ, dem bisherigen Koalitionspartner der Volkspartei, die Geschäfte. Er verweist auf Anfrage auf die nächste Gemeinderatssitzung am 5. November. Bis dahin müsse eine Lösung gefunden werden.