Weil es Mangel gibt: Tierärztinnen kehren heim

„Ich war schon als Kind viel im Stall“, erzählt Veronika Gruber, 28 Jahre jung und Rückkehrerin in den Lungau. Sie konnte schon in der Volksschulzeit nicht mit ansehen, wenn Tiere leiden mussten. Damit war der Berufstraum klar. Seit Anfang September tourt Gruber im Raum Tamsweg zu den Stallungen, ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Neben Routineuntersuchungen sind sämtlich Notfälle Teil des fordernden Berufsalltags. Vorurteile, dass Frauen im Stall zu wenig anpacken könnten, gehören auch dazu.