So ist der heurige Dürre-Weinjahrgang ausgefallen

Im Wein liegt bekanntlich die Wahrheit – und die ist für die oberösterreichischen Winzer heuer zwiegespalten. Auf der einen Seite fiel die mittlerweile beendete Lese mengenmäßig noch schlechter aus, als aufgrund der Dürre ohnehin schon befürchtet: Statt dem erwarteten Minus von 20 Prozent, wurden sogar 30 Prozent weniger Trauben geerntet.