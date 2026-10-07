So ist der heurige Dürre-Weinjahrgang ausgefallen

Der Ertrag der heurigen Weinernte leidet merklich unter der Dürre. In Oberösterreich fiel die Lese schlechter aus als erwartet, die Winzer ernteten fast ein Drittel weniger Trauben. Oberösterreichs Weinbau-Präsident Leo Gmeiner ist dennoch zufrieden und erklärt in der „Krone“, was vom Jahrgang zu erwarten ist.
Im Wein liegt bekanntlich die Wahrheit – und die ist für die oberösterreichischen Winzer heuer zwiegespalten. Auf der einen Seite fiel die mittlerweile beendete Lese mengenmäßig noch schlechter aus, als aufgrund der Dürre ohnehin schon befürchtet: Statt dem erwarteten Minus von 20 Prozent, wurden sogar 30 Prozent weniger Trauben geerntet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.