„Relooted“: Auf der Jagd nach realer Raubkunst

In den sechs Monaten seit seiner Veröffentlichung hat „Relooted“ bereits einige Debatten angestoßen. Das Manchester Museum in England sowie das Fowler Museum der Universität Kalifornien in Los Angeles (UCLA) hätten eine Ausstellung des Spiels zusammen mit Podiumsdiskussionen organisiert. Er freue sich sehr, dass Museen das Spiel nutzen, um Gespräche über ihre eigenen Sammlungen zu sprechen, so Myres.