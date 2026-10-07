Parov Stelar swingt die Linzer Donaulände

Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Swing, Jazz und elektronischen Beats begeistert Parov Stelar seit Jahren Fans rund um den Globus, und er füllt die größten Festival- und Konzertbühnen von Europa bis Amerika. Aber wer glaubt, dieser Electro Swing sei in den Metropolen dieser Welt entstanden, liegt falsch. Das Herz von Marcus Füreder alias Parov Stelar schlägt in Linz.