Parov Stelar swingt die Linzer Donaulände

Tanzbare Rhythmen, mitreißende Performances und ein Sound, der sofort ins Ohr geht: Parov Stelar zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Künstlern der internationalen Musikszene. Und der Linzer gibt gerne Heimspiele, nun ist fix: Er ist Headliner am zweiten Tag beim Ahoi! Pop Sommer 2027 an der Linzer Donaulände.
Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Swing, Jazz und elektronischen Beats begeistert Parov Stelar seit Jahren Fans rund um den Globus, und er füllt die größten Festival- und Konzertbühnen von Europa bis Amerika. Aber wer glaubt, dieser Electro Swing sei in den Metropolen dieser Welt entstanden, liegt falsch. Das Herz von Marcus Füreder alias Parov Stelar schlägt in Linz.
Heimspiel des Erfinders des Electro Swing
Nach dem Auftakt mit Seiler & Speer am 9. Juli legt der Ahoi! Pop Sommer 2027 gleich nach: Mit Parov Stelar steht am 10. Juli einer der international erfolgreichsten österreichischen Musikexporte auf der Bühne im Linzer Donaupark.
Angesagt ist eine andere Dimension
Parov Stelar verspricht Electro Swing im XXL-Format, mitten in der Stadt, direkt an der Donau und unter freiem Himmel. Support ist übrigens El Siciliano. Der deutsche DJ bewegt sich zwischen melodischem Techno, Club-House und mediterraner Electronica.
Ahoi! Pop Sommer 2027 Open Air
Tickets sind ab 9. Oktober 2026 erhältlich im Posthof Online-Ticketshop, an der Posthof-Kassa, im LIVA Servicecenter im Brucknerhaus Linz (0732/775230), über oeticket und alle oeticket-Vorverkaufsstellen.
Weitere Programmpunkte beim Ahoi! Pop Sommer 2027 werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
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