Sehverlust-Erkrankungen: 90 Prozent vermeidbar

Vernachlässigte Tropenkrankheiten

Seit 1988 hat „Licht für die Welt“ nach eigenen Angaben 100 Millionen Medikamente gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten verteilt – vor allem gegen die bakterielle Augeninfektion Trachom. Laut WHO benötigten Ende 2025 weltweit erstmals weniger als 100 Millionen Menschen eine Behandlung gegen Trachom. Zusätzlich ermöglichten die Helfer seit 1988 mehr als 20 Millionen Augenuntersuchungen und führten rund 1,4 Millionen Augenoperationen durch. Seit 2018 kamen weitere 1,4 Millionen Augenchecks an Schulen hinzu – insbesondere für Kinder in Regionen, in denen medizinische Versorgung sonst kaum erreichbar ist.