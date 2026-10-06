Warum steckt man ein Auto in eine Popcornmaschine?

50 Rollen bei 160 Grad

Im Inneren der Konstruktion soll die Temperatur auf bis zu 160 Grad Celsius gestiegen sein. Dann setzte sich die Trommel in Bewegung. Der VW wurde immer wieder auf Dach, Flanken und Räder geworfen. Zunächst 14-mal, anschließend weitere 36-mal. Insgesamt musste der T6 also 50 Überschläge über sich ergehen lassen.