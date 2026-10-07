„Solange wir können, machen wir natürlich weiter!“

Am 10. Oktober gastiert „Willkommen Österreich“-Moderator und Kabarettist Dirk Stermann mit seinem neuen Soloprogramm „20 Spritzer bis Amstetten“ in der KUGA im burgenländischen Großwarasdorf. Mit der „Krone“ sprach er vorab über Go-go-Girls, Spritzer-Züge, Enkelfreuden, Hochzeitspläne, seelische Abgründe und ein neues berufliches Projekt.
„Sorry für die Verspätung. Ich war mit dem Hund Gassi“, entschuldigt sich Dirk Stermann (60) und streichelt seine Havapoo-Dame, die seit einem Jahr zur Familie gehört. „Sie heißt Gogo, so wie Go-go-Girl“, erklärt er mit sonorer Stimme. Was sagt denn seine Partnerin, die Psychoanalytikerin ist, zu diesem Namen?
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