„Solange wir können, machen wir natürlich weiter!“

Bei den vielen Kilometern, die Stermann im Zug zurücklegt, kann er getrost behaupten: „Mein Leben ist auf Schiene!“ Warum er lieber mit der Vorteilscard statt mit dem günstigeren Klimaticket unterwegs ist, weiß er selbst nicht: „Offenbar bin ich so treu, dass ich nicht überreiße, dass es ja gar nicht untreu wäre, umzusteigen.“ (Bild: zVg)