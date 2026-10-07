Leihmutter-Agentur
US-Paar soll 14 Kinder misshandelt haben
Ein Ehepaar in Los Angeles (USA) soll mindestens 14 Kinder, darunter auch Babys, misshandelt haben. Die beiden wurden am Dienstag (Ortszeit) in ihrer Villa in Arcadia festgenommen. Sie hatten eine Leihmutter-Agentur betrieben und zahlreiche Kinder für sich selbst behalten.
2025 wurde bereits ein Säugling mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Aussagen des 66-jährigen Guojun Xuan und seiner 39-jährigen Frau Silvia Zhang war das Kind aus dem Bett gefallen, doch die Behörden schöpften Verdacht auf Kindesmisshandlung. Damals waren laut Berichten 15 Kleinkinder in dem Haus, die der Jugendbehörde übergeben wurden.
Die Polizei ermittelte und nahm das Paar vorübergehend fest. Doch erst jetzt wurde Anklage erhoben. In der großen Villa des Paares sollen mindestens 14 Kinder, darunter Babys, die von Leihmüttern ausgetragen wurden, misshandelt worden sein. Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County sprach von einem „Haus des Grauens“. Die Kinder seien extrem streng erzogen und mit Schlägen bestraft worden.
Hier sehen Sie ein Posting der Polizei zu dem Fall:
Auch Kindermädchen involviert
Das Paar habe auch Kindermädchen gehabt und diese dazu angehalten, die Kinder mit Gewalt zu disziplinieren. 32 Überwachungskameras in den Räumen zeichneten das auf. Laut der Polizei gibt es Aufnahmen, wie Kindermädchen mit Stöcken und einem Schuh auf die jungen Opfer einschlagen. Eines der Kindermädchen wurde wegen Körperverletzung angezeigt, die Frau ist aber flüchtig.
In den Vereinigten Staaten ist Leihmutterschaft legal – sowohl für Menschen aus den USA als auch für Personen aus dem Ausland.
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