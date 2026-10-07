US-Paar soll 14 Kinder misshandelt haben

Die Polizei ermittelte und nahm das Paar vorübergehend fest. Doch erst jetzt wurde Anklage erhoben. In der großen Villa des Paares sollen mindestens 14 Kinder, darunter Babys, die von Leihmüttern ausgetragen wurden, misshandelt worden sein. Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County sprach von einem „Haus des Grauens“. Die Kinder seien extrem streng erzogen und mit Schlägen bestraft worden.



Hier sehen Sie ein Posting der Polizei zu dem Fall: