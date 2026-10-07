„Albtraum“ in Nations League: Teamchef muss gehen!

Die Presse sprach zuletzt von einem „Albtraum“, nun zieht der Verband offenbar die Reißleine: Der Italiener Vincenzo Montella muss einem Medienbericht zufolge nach dem desaströsen Start in die Nations League als Cheftrainer der türkischen Nationalmannschaft gehen!
Nach Angaben der türkischen Zeitung „Milliyet“ haben Verbandspräsident İbrahim Hacıosmanoglu und dessen Führungsgremium die Trennung beschlossen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.
Zahlreiche Rückschläge
Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer ist der Start in die neue Nations-League-Saison für die türkische Nationalmannschaft ebenfalls misslungen. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen und null Punkte zu Buche.
Zuletzt verlor das Team auswärts mit 1:3 gegen Italien.
Montella war 2023 als Nachfolger von Stefan Kuntz verpflichtet worden. Nun ist seine Zeit beim türkischen Nationalteam abgelaufen ...
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