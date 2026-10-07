Dieses Ringtraining kann sich jeder trauen!

… zumal wenn man klein anfängt. Meine erste Überraschung beim Supersport-500-Training: Ich passe mit meinen knapp 1,90 Meter auf eine Kawasaki Ninja 500 (die lediglich einen etwas höheren Sattel und einen breiteren Lenker bekommen hat)! Nicht sofort, aber mit der richtigen Technik: „Es muss immer eine Faust zwischen dir und den Tank passen, sonst hast du keine Bewegungsfreiheit“, sagt Motorradinstruktor Roland Resch, der Kopf hinter „Ride it up“. In der Szene ist der Niederösterreicher bekannt als ehemaliger Renn-Profi (World Superbike, IDM etc.), seit 15 Jahren unterrichtet er auch. Und zwar nicht nur (aber auch) den Renn-Nachwuchs, sondern ganz normale Biker: „Wir wollen eine Welt mit besseren und bewussteren Motorradfahrern“, sagt er.