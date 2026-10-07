Dank OÖ-Firma drückt Sportstars nicht der Schuh

Djokovic, Shiffrin, Kriechmayr, Feller, Hirscher, Kraft, Braathen, Polcanova! Der Oberösterreichische Orthopädieschuhtechnik-Betrieb „Pilz“ versorgt unzählige Sport-Promis wie auch die LASK-Fußballer mit maßgefertigten Einlagen – aber nicht nur das.
Stefan Pilz in einer ruhigen Minute zu erreichen, ist nicht einfach. Kein Wunder! Sein aus Perg stammender, auch in Linz, Ried und Wels tätiger Orthopädieschuhtechnik-Betrieb mit Bürositz in Pabneukirchen stellt jährlich rund 13000 Einlagen, über 2000 Schuhe und mehr als 300 Prothesen her. Für den Otto Normalverbraucher – aber auch für zahlreiche Sport-Promis!
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