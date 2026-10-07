Dank OÖ-Firma drückt Sportstars nicht der Schuh

Stefan Pilz in einer ruhigen Minute zu erreichen, ist nicht einfach. Kein Wunder! Sein aus Perg stammender, auch in Linz, Ried und Wels tätiger Orthopädieschuhtechnik-Betrieb mit Bürositz in Pabneukirchen stellt jährlich rund 13000 Einlagen, über 2000 Schuhe und mehr als 300 Prothesen her. Für den Otto Normalverbraucher – aber auch für zahlreiche Sport-Promis!