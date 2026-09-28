Aus für ID.4: So fährt sich der neue VW ID. Tiguan

Bei der Fahrpräsentation des VW ID. Polo Ende August hat VW zusätzlich das „Mission Efficiency“-Fahrzeug gezeigt (das vorab nicht einmal angekündigt war), außerdem den ID. Tiguan in zwei Versionen statisch in einem Studio und den getarnten ID. Tiguan (außen foliert, innen mit Stoff verhüllt) für eine kurze Testfahrt. Vor Ort wurde der Name natürlich genannt, aber im Video durften wir ihn nur andeuten oder darüber munkeln, etwa mit Verweis auf das Kennzeichen das „TI“ beinhaltet. Journalisten, die später zur Präsentation kamen (solche Veranstaltungen gehen über zwei Wochen und mehr) wurden offenbar schon nicht mehr so streng gebrieft. Offenbar sind VWs Kommunikatoren nicht nur überfordert, sondern auch inkonsequent.