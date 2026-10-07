Sanierung gescheitert, Unternehmen sperrt zu

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten des Online-Händlers auf rund 2,5 Millionen Euro. Als Insolvenzursache gilt das Scheitern des bisherigen Sanierungsplans. Dadurch leben die ursprünglichen Forderungen der Gläubiger wieder auf und können im aktuellen Verfahren erneut geltend gemacht werden.