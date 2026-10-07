Sanierung gescheitert, Unternehmen sperrt zu

Über das Vermögen der „Wuff’s Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH“ mit Sitz in Lustenau wurde am Landesgericht Feldkirch auf Eigenantrag erneut ein Konkursverfahren eröffnet. Das Sanierungsverfahren ist gescheitert, eine Fortführung des Unternehmens wird nicht mehr angestrebt.
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten des Online-Händlers auf rund 2,5 Millionen Euro. Als Insolvenzursache gilt das Scheitern des bisherigen Sanierungsplans. Dadurch leben die ursprünglichen Forderungen der Gläubiger wieder auf und können im aktuellen Verfahren erneut geltend gemacht werden.
Fristen für Gläubiger
Zur Masseverwalterin wurde die Dornbirner Rechtsanwältin Manuela Schipflinger-Klocker bestellt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 16. November 2026 einreichen. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 30. November 2026 am Landesgericht Feldkirch anberaumt.
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