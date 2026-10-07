Verdacht: Kokain vom Standl am Christkindlmarkt

Ein wahres Sittenbild des Klagenfurter Drogenmilieus zeichnet ein Prozess am Landesgericht: Nicht nur über ein bekanntes Lokal, auch am Christkindlmarkt soll gedealt worden sein. Und dann gibt es noch eine verdächtige Episode mit einer Medizinerin ...
Großzügig scheint der 72-jährige Angeklagte K. wohl zu sein. „Mit einer Prostituierten habe ich knapp fünf Gramm Kokain konsumiert, mit einer Kellnerin zwei Gramm“, bestätigt er Zeugenaussagen – auch sonst dürfte er öfter Personen auf „Lines“ eingeladen haben.
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