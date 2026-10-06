ÖAMTC warnt: Lebensgefahr bei zwei Kindersitzen

Untersuchung eingeleitet, Rückruf veranlasst

Die Hersteller wurden laut ÖAMTC vorab über die Testergebnisse informiert. Britax Römer habe mitgeteilt, die Ursache für das Versagen des Gurtschlosses derzeit zu untersuchen. Über weitere Maßnahmen wie Austausch, Reparatur oder Rückruf solle erst nach Abschluss der technischen Untersuchung entschieden werden. Wer den Britax Römer Baby-Safe Pro mit der Isofix-Basis Vario Base 5Z nutze, sollte nur noch die aufrechte Position wählen oder auf den Fahrzeuggurt umsteigen. Mit dem Autosicherheitsgurt angeschnallt bestand die Babyschale in aufrechter als auch liegender Position den Crashtest.