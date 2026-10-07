Kurios! Fans dürfen in der Kurve nicht mehr hüpfen

Das Verbot gilt bereits ab der kommenden Heimpartie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld. Dieses Verbot, darauf weist der Verein hin, „betrifft explizit beispielsweise nicht den Torjubel, sondern lediglich choreografiertes Springen.“ Erst mit Abschluss der Umbauarbeiten am Ruhrstadion im Jahr 2028 soll die Einschränkung wieder aufgehoben werden.