Peugeot e-208 GTi: Der Kleine rast dem Ende davon

Der e-208 GTi ist ein weiterer Beweis, das E-Autos auch Spaß machen können. Mit einer super-direkten Lenkung und einem Fahrwerk, wie wir es von Peugeots GTi-Tradition kennen – sportlich, aber nicht knüppelhart. Effizienz und Ladeleistung stehen hier nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Und sollten sich genug Käufer für den kleinen GTi von Peugeot finden, würde es das Leben des aktuellen e-208 verlängern. Nächstes Jahr soll nämlich der Nachfolger kommen, der aktuelle 208er dann eigentlich nur noch als Verbrenner parallel laufen. Der e-208 GTi darf aber auch weiterleben, solange die Verkaufszahlen passen.