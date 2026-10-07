„Hamas will, dass wir die Palästinenser hassen“

Am Straßenrand ragt eine schwarze Werbesäule in den Himmel (siehe Bilder unten). Darauf wirbt Netanyahus Partei Likud mit den Gesichtern seiner Feinde. Über der Fotomontage steht in großen weißen Buchstaben: „Sie wollen, dass Netanyahu verliert.“ Darunter die Aufforderung: „Lasst sie nicht gewinnen.“ Die klare Botschaft: Wer Netanyahu abwählt, lässt Israels Gegner triumphieren.