Lässt Renault wirklich den Espace wiederaufleben?

Der 4,70 Meter lange Van versteht sich als moderne Neuinterpretation des 1984 gestarteten Espace. Während der Buchstabe „E“ auf die elektrifizierten E-Tech-Antriebe der Marke verweist, steht „Space“ für ein großzügiges Innenraumkonzept. Zu den Designmerkmalen gehören U-förmige Lichtbänder an Front und Heck sowie ein beleuchteter, scheinbar schwebender Renault-Rhombus. Technische Angaben zum Antrieb und weitere Details will Renault bei der Premiere am 12. Oktober nennen.