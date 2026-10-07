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Lässt Renault wirklich den Espace wiederaufleben?

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07.10.2026 08:04
(Bild: Renault)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Renault ist derzeit mit elektrischen Retromodellen in der Erfolgsspur. Nun könnte eine weitere Ikone der Vergangenheit ein emissionsfreies Comeback erleben.

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Renault hat mit R4 und R5 bereits einige Modelle der Vergangenheit in das Elektrozeitalter überführt. Nun wollen die Franzosen das Konzept des Ur-Espace wiederzubeleben. Auf dem Pariser Autosalon (12. bis 18. Oktober) feiert eine entsprechende Studie mit dem Namen E-Space Concept ihre Weltpremiere.

Der 4,70 Meter lange Van versteht sich als moderne Neuinterpretation des 1984 gestarteten Espace. Während der Buchstabe „E“ auf die elektrifizierten E-Tech-Antriebe der Marke verweist, steht „Space“ für ein großzügiges Innenraumkonzept. Zu den Designmerkmalen gehören U-förmige Lichtbänder an Front und Heck sowie ein beleuchteter, scheinbar schwebender Renault-Rhombus. Technische Angaben zum Antrieb und weitere Details will Renault bei der Premiere am 12. Oktober nennen.

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Der Renault Espace war ursprünglich ein unglaublich geräumiger, praktischer und letztlich auch cooler Van, der über die Generationen seinen Charakter verlor und aktuell schlicht ein SUV ist und nichts mehr von einem Van hat. Abgesehen von sieben Sitzen, wobei die dritte Reihe aber nur Kindern zumutbar ist.

Mit einer neuen Van-Generation könnte Renault vielen Fans des Klassikers eine Freude machen.

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