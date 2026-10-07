Ein Leben mit viel Verzicht und tiefem Glauben

Ganz im Verborgenen leben in St. Michael bei Wolfsberg (Kärnten) die Schwestern des Karmeliten-Ordens. Das Leben der Gläubigen ist geprägt von Verzicht, aber von tiefem Glauben – sie leben in päpstlicher Klausur. Die „Krone“ durfte einen Blick hinter die Klostermauern werfen.