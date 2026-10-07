Ein Leben mit viel Verzicht und tiefem Glauben

Ganz im Verborgenen leben in St. Michael bei Wolfsberg (Kärnten) die Schwestern des Karmeliten-Ordens. Das Leben der Gläubigen ist geprägt von Verzicht, aber von tiefem Glauben – sie leben in päpstlicher Klausur. Die „Krone“ durfte einen Blick hinter die Klostermauern werfen.
Willkommen am Karmel – was wörtlich „Weinberg Gottes“ bedeutet. Seit 124 Jahren leben im historischen Schloss Himmelau, das den ganzen Ort St. Michael überstrahlt, Karmelitinnen. Elf Schwestern leben in dem ehrwürdigen Bau, welcher in den letzten Jahrzehnten renoviert worden ist. Die „Kärntner Krone“ durfte einkehren.
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