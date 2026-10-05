F 450 R: BMW bringt Baby-Küken-Version der S1000R

Kuppeln kann man – muss man aber nicht

Schwer ist sie auch nicht: 175 Kilogramm fahrfertig, mit der optionalen Easy Ride Clutch ein Kilo mehr. Dahinter steckt eine weiterentwickelte Fliehkraftkupplung, die abhängig von der Motordrehzahl selbst ein- und auskuppelt. In Kombination mit dem Schaltassistent Pro kann man damit anfahren, anhalten sowie hoch- und herunterschalten, ohne den Kupplungshebel zu verwenden.