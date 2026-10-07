Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

O’Leary gegen Stocker

Erneuter Flug-Schock: Ryanair streicht 12 Strecken

Wirtschaft
07.10.2026 12:43
Ryanair-Chef Michael O’Leary kündigt weitere Kürzungen am Flughafen Wien an: Vier Flugzeuge und ...
Ryanair-Chef Michael O’Leary kündigt weitere Kürzungen am Flughafen Wien an: Vier Flugzeuge und zwölf Strecken fallen im Winterflugplan 2026 weg.(Bild: P. Huber)
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Hannah Tilly und Gerald Hofbauer

Wien droht ein weiterer Rückschlag im Flugverkehr: Ryanair hat am Mittwoch den Winterflugplan 2026 für Österreich präsentiert – und dabei massive Kürzungen angekündigt. Vier in Wien stationierte Flugzeuge werden abgezogen, nach Angaben der Airline sind dadurch rund 80 Arbeitsplätze betroffen. Zudem sollen zwölf Strecken gestrichen werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ryanair führt dafür besonders die hohen Kosten am Standort Österreich ins Treffen. Die Airline kritisiert die 12 Euro hohe Luftverkehrsabgabe sowie gestiegene Flugsicherungs- und Flughafengebühren. Die österreichischen Flugsicherungsgebühren seien seit der Corona-Pandemie um 60 Prozent gestiegen, jene des Flughafens Wien um 30 Prozent.

O’Leary schießt gegen Bundesregierung
Besonders scharf schießt Ryanair-Chef Michael O’Leary gegen die Bundesregierung. Er wirft der Regierung vor, trotz der schwierigen Lage untätig zu bleiben: „,Sleepy‘ Stocker sieht tatenlos zu, während Wien zusammenbricht. Österreich belastet Fluggesellschaften und Passagiere weiterhin mit einigen der höchsten Zugangskosten Europas, während EU-Nachbarländer wie die Slowakei durch die Abschaffung von Luftverkehrssteuern und der Senkung der Zugangsgebühren Fluggesellschaften anziehen und ein Rekord Wachstum bei Verkehrsaufkommen und Tourismus verzeichnen.“

Lesen Sie auch:
Ryanair-Chef Michael O ́Leary
Ärger über Regierung
Ryanair dampft Flugangebot in Wien weiter ein
29.10.2025
Nach Wizz Air
Wien: Ryanair zieht drei von 19 Flugzeugen ab
17.09.2025

Ryanair verweist dabei auf Länder wie die Slowakei, Schweden, Ungarn und Italien. Diese hätten Luftverkehrssteuern abgeschafft beziehungsweise Zugangskosten gesenkt, um neue Verbindungen und zusätzliches Wachstum anzuziehen. 

30 Millionen Euro – aber noch kein Plan
Auch das von der Bundesregierung im Juni angekündigte 30-Millionen-Euro-Hilfspaket für die Luftfahrt bekommt von Ryanair sein Fett ab. Die Airline kritisiert, dass auch vier Monate später noch nicht klar sei, wie und wofür das Geld eingesetzt werden soll.

Besonders scharf kritisiert O’Leary die Luftverkehrsabgabe und das angekündigte ...
Besonders scharf kritisiert O’Leary die Luftverkehrsabgabe und das angekündigte 30-Millionen-Euro-Hilfspaket.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Besonders brisant: Laut Ryanair rechnet Wien für 2026 mit einem Rückgang von rund drei Millionen Passagieren. Die Airline sieht darin einen weiteren Beleg dafür, dass der Standort Österreich gegenüber günstigeren EU-Nachbarn ins Hintertreffen gerate.

O’Leary fordert Abschaffung der 12-Euro-Abgabe
Ryanair fordert deshalb erneut ein Ende der österreichischen Luftverkehrsabgabe. Das Unternehmen argumentiert, deren Abschaffung würde weniger als 140 Millionen Euro kosten und könnte gleichzeitig für mehr Flüge, Tourismus und Wirtschaftswachstum sorgen.

Diese 12 Strecken werden gestrichen:

  • Wien – Lanzarote
  • Wien – Kopenhagen
  • Wien – Dubrovnik
  • Wien – Nis
  • Wien – Marseille
  • Wien – Salerno
  • Wien – Sevilla
  • Wien – Tel Aviv
  • Wien – Warschau
  • Klagenfurt – London Stansted
  • Linz – London Stansted

 

Für den Flughafen Wien bedeutet der angekündigte Rückzug einen weiteren Dämpfer. Ryanair zählt zu den größten Airlines Europas – entsprechend aufmerksam wird die Entscheidung in der österreichischen Luftfahrtbranche verfolgt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
07.10.2026 12:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Michael O’Leary
WienÖsterreichEuropaSlowakei
RyanairBundesregierung
Regierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
467.125 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
202.034 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
145.429 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1551 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1165 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Mehr Wirtschaft
O’Leary gegen Stocker
Erneuter Flug-Schock: Ryanair streicht 12 Strecken
Neue Studie zeigt
Schmerzen von Frauen oft nicht ernst genommen
Wuff’s Best & Gizmo
Sanierung gescheitert, Unternehmen sperrt zu
Krone Plus Logo
Schnell sein!
Letzte Chance für eine Photovoltaik-Förderung
Krone Plus Logo
Wenig Trauben, aber...
So ist der heurige Dürre-Weinjahrgang ausgefallen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf