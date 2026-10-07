Erneuter Flug-Schock: Ryanair streicht 12 Strecken

O’Leary schießt gegen Bundesregierung

Besonders scharf schießt Ryanair-Chef Michael O’Leary gegen die Bundesregierung. Er wirft der Regierung vor, trotz der schwierigen Lage untätig zu bleiben: „,Sleepy‘ Stocker sieht tatenlos zu, während Wien zusammenbricht. Österreich belastet Fluggesellschaften und Passagiere weiterhin mit einigen der höchsten Zugangskosten Europas, während EU-Nachbarländer wie die Slowakei durch die Abschaffung von Luftverkehrssteuern und der Senkung der Zugangsgebühren Fluggesellschaften anziehen und ein Rekord Wachstum bei Verkehrsaufkommen und Tourismus verzeichnen.“