Letzte Chance für eine Photovoltaik-Förderung

28.000 Anträge prasselten beim letzten Fördercall bei der EAG-Abwicklungsstelle ein. Nach gerade einmal 33 Sekunden war der Fördertopf geleert. Die ersten 3000 Antragssteller erhielten den Zuschlag für eine Förderung, der Rest ging leer aus. „Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv mit der Branche gearbeitet und einen breiten Konsens über die Richtung erreicht. Wenn ein Fördertopf nach 33 Sekunden leer ist und von knapp 28.000 Anträgen nur rund 3000 zum Zug kommen, dann ist klar, dass dieses System nicht mehr zeitgemäß ist. Förderung darf kein Wettrennen um den schnellsten Klick sein“, so Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.