Kind (8) wurde von Teleskoplader erschlagen

Ein achtjähriger Bub wurde laut ersten Meldungen kurz vor 9 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Unfall in Haibach im Mühlkreis getötet. Der Bub dürfte aus einem Teleskoplader gestürzt und von dem umkippenden Fahrzeug erdrückt worden sein.
Der Unfallhergang, so weit bisher bekannt: Der Vater soll mit dem Sohn am Schoß versucht haben, mit einem Teleskoplader einen morschen Baum umzustoßen. Der Stamm gab aber anscheinend nicht nach, der Lader kippte um.
Vater wurde nur leicht verletzt
Der Kleine wurde herausgeschleudert und von der Maschine erschlagen. Sein Vater dürfte in der Kabine geblieben sein. Er soll nur leicht verletzt worden sein.
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