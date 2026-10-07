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Frage des Tages

Haben Sie sich schon über Mogelpackungen geärgert?

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07.10.2026 12:12
Man muss teilweise genau prüfen, um Schummeleien zu erkennen.
Man muss teilweise genau prüfen, um Schummeleien zu erkennen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Jeder wird schon einmal diesen Moment erlebt haben: Man greift zur gewohnten Packung Schokolade oder Chips nur um dann festzustellen, dass man für das gleiche Geld plötzlich weniger Inhalt bekommt.
Unsere Frage des Tages vom 7. Oktober lautet: „Haben Sie sich schon einmal über Mogelpackungen geärgert?“

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Ihre Meinung zählt!
Sind Ihnen schon Schummelpackungen untergekommen? Haben Sie sich selbst über Mogelpackungen ärgern müssen? Bei welchen Produkten gehen die Produzenten am dreistesten vor und wo wäre für Sie die Grenze erreicht, bei der Sie das Produkt nicht mehr kaufen würden? 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

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