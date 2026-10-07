Haben Sie sich schon über Mogelpackungen geärgert?

Ihre Meinung zählt!

Sind Ihnen schon Schummelpackungen untergekommen? Haben Sie sich selbst über Mogelpackungen ärgern müssen? Bei welchen Produkten gehen die Produzenten am dreistesten vor und wo wäre für Sie die Grenze erreicht, bei der Sie das Produkt nicht mehr kaufen würden?



Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!