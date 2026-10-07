Neue Philosophie bei Post! „Das glaubt uns keiner“

Ohne Legionärinnen, eigene Talente für das Nationalteam formen – Posts Volleyball-Damen gehen als Meisterinnen neue Wege. Das verriet Klubboss Karl Hanzl beim „Krone“-Treffen. Und: Mit Trainerin Pecha-Tlstovicova habe man eine wahre Architektin des Erfolgs. Zum Ligastart gab‘s gleich einen SIeg.
„Wir haben im aktuellen Kader seit langem keine Legionärinnen, wollen das diese Saison so durchziehen – ja ich weiß, das glaubt uns keiner. Aber unser Ziel ist es, auch für das Nationalteam auszubilden.“
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