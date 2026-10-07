Madonna kauft Jolies Traumvilla für 22 Millionen!

Viele sehr berühmte Bewohner

Die Villa war bereits 1913 errichtet worden und gehörte später Hollywood-Legende Cecil B. DeMille (†77). Der berühmte Regisseur, der als einer der großen Pioniere Hollywoods galt, lebte bis zu seinem Tod 1959 in dem imposanten Haus. Jahrzehnte später zog Jolie dort ein – und nun soll Madonna die nächste berühmte Hausherrin werden.