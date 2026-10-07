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Was für ein Promi-Deal

Madonna kauft Jolies Traumvilla für 22 Millionen!

Society International
07.10.2026 12:17
Neue Hausherrin mit Star-Faktor: Madonna soll sich Angelina Jolies Hollywood-Traumvilla für ...
Neue Hausherrin mit Star-Faktor: Madonna soll sich Angelina Jolies Hollywood-Traumvilla für satte 22 Millionen Euro geschnappt haben.(Bild: Krone-Collage/MTV, AFP/ALBERTO PIZZOLI)
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Von krone.at

Jetzt ist Madonna die neue Hausherrin! Die „Queen of Pop“ soll Angelina Jolies legendäre Villa in Los Angeles gekauft haben. Für das ehemalige Zuhause des Hollywoodstars soll Madonna rund 24,75 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 22 Millionen Euro, hingeblättert haben.

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Damit wechselt eine der berühmtesten Villen Hollywoods erneut den Besitzer. Fast zehn Jahre lang hatte Jolie dort mit ihren Kindern gelebt. Nach der Trennung von Brad Pitt (62) war das Anwesen für die Oscar-Preisträgerin zu einem privaten Rückzugsort geworden. Jetzt soll ausgerechnet Madonna mit ihren Kindern einziehen.

Billig war das Hollywood-Juwel nicht. Jolie hatte die Villa ursprünglich für satte 29,85 Millionen Dollar angeboten, rund 26,5 Millionen Euro. Am Ende soll Madonna das Anwesen nun für 24,75 Millionen Dollar bekommen haben. Über den spektakulären Immobilien-Deal berichteten unter anderem die „New York Post“ und das Luxusmagazin „Robb Report“.

Fast zehn Jahre lang hat Jolie in der Villa mit ihren Kindern – im Bild die Töchter Zahara und ...
Fast zehn Jahre lang hat Jolie in der Villa mit ihren Kindern – im Bild die Töchter Zahara und Shiloh - gelebt.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Kinder erwachsen, Jolie verlässt die USA
Dass Angelina Jolie ihr langjähriges Zuhause aufgab, kam allerdings nicht völlig überraschend. Die Schauspielerin hatte bereits vor rund zwei Jahren erklärt, dass sie die USA verlassen wolle, sobald ihre jüngsten Kinder volljährig seien.

Dieser Zeitpunkt ist inzwischen gekommen. Die Zwillinge Vivienne und Knox feierten am 12. Juli 2026 ihren 18. Geburtstag. Wenige Wochen zuvor hatte Jolie ihre Villa zum Verkauf angeboten.

Immobilien-Deal der Superstars: Angelina Jolie hat ihre legendäre Villa in Los Angeles an ...
Immobilien-Deal der Superstars: Angelina Jolie hat ihre legendäre Villa in Los Angeles an Madonna verkauft.(Bild: Viennareport)

Viele sehr berühmte Bewohner
Die Villa war bereits 1913 errichtet worden und gehörte später Hollywood-Legende Cecil B. DeMille (†77). Der berühmte Regisseur, der als einer der großen Pioniere Hollywoods galt, lebte bis zu seinem Tod 1959 in dem imposanten Haus. Jahrzehnte später zog Jolie dort ein – und nun soll Madonna die nächste berühmte Hausherrin werden.

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Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück fehlt es jedenfalls an nichts. Das Anwesen verfügt über sechs Schlafzimmer, zehn Badezimmer, ein Poolhaus und ein separates Gästehaus. Dazu kommen großzügige Wohnbereiche, spektakuläre Ausblicke und sogar eine riesige Bibliothek.

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