Toyota wirft Wohnwagen auf einen Elektro-Pick-up

Die Rollen haben sich damit nach 23 Jahren kurios verschoben: 2003 wollte Top Gear beweisen, dass selbst ein Hilux irgendwann kaputtzukriegen sein muss. Heute versucht Toyota selbst zu beweisen, dass auch der elektrische Nachfolger diese Behandlung aushält. Den ersten Einsatz hat der Pickup jedenfalls überstanden. Für den Wohnwagen lässt sich das nicht behaupten.