Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilux unkaputtbar?

Toyota wirft Wohnwagen auf einen Elektro-Pick-up

Motor
03.10.2026 11:00
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Zugegeben, ein Alltagstest sieht anders aus, aber sehen will man diesen spektakulären PR-Stunt dann doch: Toyota hat einen handelsüblichen Wohnwagen auf einen brandneuen Elektro-Hilux fallen lassen. Ergebnis: Wohnwagen zerstört, Pick-up fährt weg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf einem Flugplatz im britischen Suffolk wurde ein 760 Kilogramm schwerer Caravan rund neun Meter hoch über dem neuen vollelektrischen Pick-up aufgehängt. Dann wurde der Wohnwagen ausgeklinkt.

(Bild: Toyota)

Das Ergebnis ist spektakulär genug fürs Internet: Der Caravan zerlegt sich beim Einschlag, Teile fliegen durch die Gegend, der Hilux verschwindet kurz unter Trümmern. Nach einer Kontrolle wird der Toyota eingeschaltet – und fährt aus eigener Kraft vom Platz. Toyota spricht lediglich von vergleichsweise überschaubaren Karosserieschäden. 

Natürlich ist das kein unabhängiger Crashtest, sondern ein sorgfältig inszenierter PR-Stunt unter kontrollierten Bedingungen. Genau deshalb funktioniert er aber so gut: Toyota bedient damit eines der stärksten Bilder, die es rund um den Hilux überhaupt gibt.

(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)

Top Gear wollte ihn wirklich kaputtmachen‘
Die Vorlage stammt aus dem Jahr 2003. Damals kaufte „Top Gear“ für 1000 Pfund einen gebrauchten Hilux und versuchte über mehrere Sendungen hinweg, ihn endgültig zu vernichten.

Der Pick-up wurde unter anderem ins Meer gestellt, angezündet, mit einer Abrissbirne bearbeitet und mit einem Wohnwagen malträtiert. Zum Finale stellte die BBC das schwer gezeichnete Auto auf das Dach eines 23-stöckigen Hochhauses, das anschließend gesprengt wurde.

Da fährt er einfach weg ...
Da fährt er einfach weg ...(Bild: Toyota)

Der Hilux überlebte auch das. Danach wurde er im „Top Gear“-Studio ausgestellt und sein Ruf als praktisch unzerstörbarer Pick-up war endgültig zementiert. „Top Gear“ selbst blickt heute auf die Aktion als einen seiner berühmtesten Tests zurück. 

Das Internet durfte das Folterinstrument wählen
Toyota ließ sich von der Aktion inspirieren und das Netz entscheiden, welcher Tortur der Hilux unterzogen werden sollte.Nutzer auf Reddit konnten zwischen zwei Varianten abstimmen: Entweder sollte der neue Pick-up wieder mit einer Ein-Tonnen-Abrissbirne Bekanntschaft machen – oder ein ausgewachsener Wohnwagen sollte auf ihn fallen.

Die Mehrheit entschied sich für den Caravan. Toyota setzte das Ergebnis anschließend auf dem ehemaligen Militärflugplatz Bentwaters um. 

Der neue, elektrische Hilux ist Teil der neunten Modellgeneration und bleibt trotz Elektroantrieb beim klassischen Leiterrahmen. Im Unterboden sitzt eine 59,2-kWh-Batterie, je eine E-Achse vorne und hinten sorgen für permanenten Allradantrieb. Die homologierte WLTP-Reichweite beträgt bis zu 257 Kilometer, innerstädtisch nennt Toyota bis zu 380 Kilometer. Die Nutzlast liegt bei 715 Kilogramm, ziehen darf der Stromer bis zu 1,6 Tonnen. 

Gerade die Anhängelast zeigt allerdings auch, dass der Elektro-Hilux nicht in jeder Disziplin mit seinem Diesel-Bruder gleichzieht: Die 48-Volt-Dieselversion darf bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Toyota sieht den elektrischen Pickup daher vor allem dort im Einsatz, wo lokal emissionsfreies Fahren wichtiger ist als maximale Reichweite und Anhängelast. 

Und jetzt darf Top Gear wieder ran
Mit einem einzelnen fallenden Wohnwagen ist die Geschichte übrigens noch nicht beendet. Toyota hat den Elektro-Hilux anschließend ausgerechnet an den Top-Gear-YouTube-Kanal übergeben. Was dort mit ihm passieren soll, verrät der Hersteller noch nicht. 

Die Rollen haben sich damit nach 23 Jahren kurios verschoben: 2003 wollte Top Gear beweisen, dass selbst ein Hilux irgendwann kaputtzukriegen sein muss. Heute versucht Toyota selbst zu beweisen, dass auch der elektrische Nachfolger diese Behandlung aushält. Den ersten Einsatz hat der Pickup jedenfalls überstanden. Für den Wohnwagen lässt sich das nicht behaupten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
03.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hilux unkaputtbar?
Toyota wirft Wohnwagen auf einen Elektro-Pick-up
Wolfsburg legt nach
Aus für ID.4: So fährt sich der neue VW ID. Tiguan
Auch Markenreifen
Winterreifentest: Fast die Hälfte durchgefallen!
Es ist aber kein Golf
VW bringt stärksten GTI – und das mit Heckantrieb!
Was kann er wirklich?
VW ID. Polo: Mit Vollstrom zurück in die Zukunft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
124.126 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
103.636 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
81.025 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2166 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1063 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
720 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Motor
Hilux unkaputtbar?
Toyota wirft Wohnwagen auf einen Elektro-Pick-up
Lenkungsausfall droht
Wegen Skoda: VWs Millionen-Rückruf immer größer
Ganz schön groß!
Hyundai Tucson: Die 5. Generation des Bestsellers
China-Gene im Japaner
Mazda CX-6e: Die andere Seite der Schirmherrschaft
Jetzt auch BMW
Drei Hersteller, drei Wege raus aus der Krise

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf