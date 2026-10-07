Ronaldo-Abrechnung? Trainer Jesus reagiert kühl

Am Dienstagabend hatte Cristiano Ronaldo mit einem XXL-Statement seine „absolute Wahrheit“ zum Streit mit Trainer Jorge Jesus dargelegt. Und der Adressierte? Der Portugal-Coach selbst reagierte in einer ersten Stellungnahme scheinbar unbeeindruckt.
Von Journalisten auf das Statement von Ronaldo angesprochen, gab sich Jesus, der portugiesischen Zeitung „Record“ zufolge, recht unbeeindruckt und kühl. „Ich habe die Erklärung gelesen“, entgegnete der Trainer demnach trocken.
Auf weitere Statements zur Causa hat der 72-Jährige am Mittwoch verzichtet, erklärte nur: „Jetzt gehe ich, wie jeden Tag, zum Verband, um zu arbeiten und über die Mannschaft und die portugiesische Nationalmannschaft nachzudenken. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.“
Heftige Vorwürfe an Jorge Jesus
Seitdem Ronaldo im Nations-League-Match gegen Norwegen über 90 Minuten nur auf der Bank gesessen hatte, eskalierte die Situation zunehmend. Der Superstar reiste vorzeitig ab und nach zahlreichen Spekulationen und Sagern meldete er sich am Dienstagabend schließlich mit einem langen, emotionalen Statement zu Wort.
Darin warf er Jesus unter anderem vor, zweimal sein „Wort gebrochen“ zu haben. „Trotz des absoluten Vertrauensbruchs seitens des Trainers – was Zeugen dieser Gespräche bestätigen können – hätte ich das nicht tun dürfen. Die Verantwortung liegt allein bei mir“, räumte Ronaldo nach seiner überstürzten Abreise aus dem Camp ein und entschuldigte sich bei seinen Teamkollegen und „den Menschen in Portugal“. Einen Großteil seiner Erklärung verwendete der Superstar aber dafür, minuziös die Missverständnisse und Kommunikation mit Jorge Jesus nachzuzeichnen.
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