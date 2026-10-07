Ronaldo-Abrechnung? Trainer Jesus reagiert kühl

Darin warf er Jesus unter anderem vor, zweimal sein „Wort gebrochen“ zu haben. „Trotz des absoluten Vertrauensbruchs seitens des Trainers – was Zeugen dieser Gespräche bestätigen können – hätte ich das nicht tun dürfen. Die Verantwortung liegt allein bei mir“, räumte Ronaldo nach seiner überstürzten Abreise aus dem Camp ein und entschuldigte sich bei seinen Teamkollegen und „den Menschen in Portugal“. Einen Großteil seiner Erklärung verwendete der Superstar aber dafür, minuziös die Missverständnisse und Kommunikation mit Jorge Jesus nachzuzeichnen.