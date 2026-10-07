Spanien-Profi rammt betrunken Autos – Festnahme!

Der 27-Jährige verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen BMW und krachte in drei geparkte Fahrzeuge. Der frühere spanische Nachwuchs-Nationalspieler und zwei Begleiter flüchteten von der Unfallstelle, Sola kehrte kurz darauf zurück und holte etwas aus dem Innenraum des Autos.