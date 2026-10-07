Spanien-Profi rammt betrunken Autos – Festnahme!

Aufregung um den spanischen Zweitligaprofi Alex Sola: Der Almeria-Kicker rammte am Wochenende mit seinem Auto in betrunkenem Zustand mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtete dann. Danach wurde er von der Polizei festgenommen.
Der 27-Jährige verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen BMW und krachte in drei geparkte Fahrzeuge. Der frühere spanische Nachwuchs-Nationalspieler und zwei Begleiter flüchteten von der Unfallstelle, Sola kehrte kurz darauf zurück und holte etwas aus dem Innenraum des Autos.
1,52 Promille im Blut
Dabei wurde er von Anwohnern gefilmt, die die Polizei alarmierten. Die Beamten nahmen den Profi von UD Almeria wenig später fest und führten einen Alkoholtest durch. Der 27-Jährige hatte 1,52 Promille im Blut.
Sola, der in seiner Karriere unter anderem für Real Sociedad und Getafe spielte, droht nun eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten.
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