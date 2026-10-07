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Haftstrafe droht

Spanien-Profi rammt betrunken Autos – Festnahme!

Fußball International
07.10.2026 12:12
Alex Sola im Jahr 2024 als Getafe-Kicker im Zweikampf mit Barcelona-Star Lamine Yamal
Alex Sola im Jahr 2024 als Getafe-Kicker im Zweikampf mit Barcelona-Star Lamine Yamal(Bild: APA/AFP/LLUIS GENE)
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Von krone Sport

Aufregung um den spanischen Zweitligaprofi Alex Sola: Der Almeria-Kicker rammte am Wochenende mit seinem Auto in betrunkenem Zustand mehrere geparkte Fahrzeuge und flüchtete dann. Danach wurde er von der Polizei festgenommen.

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Der 27-Jährige verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen BMW und krachte in drei geparkte Fahrzeuge. Der frühere spanische Nachwuchs-Nationalspieler und zwei Begleiter flüchteten von der Unfallstelle, Sola kehrte kurz darauf zurück und holte etwas aus dem Innenraum des Autos.

1,52 Promille im Blut
Dabei wurde er von Anwohnern gefilmt, die die Polizei alarmierten. Die Beamten nahmen den Profi von UD Almeria wenig später fest und führten einen Alkoholtest durch. Der 27-Jährige hatte 1,52 Promille im Blut.

Alex Sola (r.) 2023 im Dress von Real Sociedad
Alex Sola (r.) 2023 im Dress von Real Sociedad(Bild: APA/AFP or Licensors)

Sola, der in seiner Karriere unter anderem für Real Sociedad und Getafe spielte, droht nun eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten.

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