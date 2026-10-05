Verzweifelte Suche: Chefin von Kult-Lokal vermisst

„Waren noch gemeinsam Mittagessen“

Zuletzt wurde die Frau aus Velden am Samstag in der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirk gesehen. Ihr Lebensgefährte sagte gegenüber der „Krone“: „Wir waren noch gemeinsam Mittagessen.“ Danach habe er einen Mittagsschlaf gemacht, Petra sei noch zum Shoppen auf die Kärntnerstraße gegangen. Nach 15 Uhr fehlte jede Spur von ihr.