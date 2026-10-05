Verzweifelte Suche: Chefin von Kult-Lokal vermisst

Die Inhaberin des Wiener Kult-Lokals Bettelalm, Petra R., ist seit Samstag verschwunden. Zuletzt wurde die Frau in der Wiener Innenstadt gesehen. Ihr Lebensgefährte bittet um Hinweise.
Die Vermisste ist 39 Jahre alt, zwischen 160 und 165 Zentimeter groß und hat dunkelbraunes Haar. Sie trug einen braunen, eleganten Hosenanzug.
Ihr Lebensgefährte Michael E. sucht mit diesem Flyer nach der vermissten Frau:
„Waren noch gemeinsam Mittagessen“
Zuletzt wurde die Frau aus Velden am Samstag in der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirk gesehen. Ihr Lebensgefährte sagte gegenüber der „Krone“: „Wir waren noch gemeinsam Mittagessen.“ Danach habe er einen Mittagsschlaf gemacht, Petra sei noch zum Shoppen auf die Kärntnerstraße gegangen. Nach 15 Uhr fehlte jede Spur von ihr.
Bitte um Hinweise
Michael E. bittet um Hinweise zum Verschwinden von Petra R. Wer Informationen dazu hat, ist angehalten, sich bei der Wiener Polizeiinspektion Kärntnertorpassage unter der Nummer +43 1 31310 21340 zu melden.
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