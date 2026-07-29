Nahezu konkurrenzfähig: Honors Watch 6 im Test

Konkurrenz ist schließlich gut fürs Geschäft, und die Honor Watch 6 kann es durchaus in vielerlei Hinsicht mit den Smartwatches von Huawei aufnehmen: Design und Verarbeitung sind tadellos, der Akku überaus ausdauernd und die Software ebenbürtig, um nicht zu sagen, auffallend ähnlich – sowohl am Gerät selbst als auch in der App. Auch der Preis stimmt auf den ersten Blick. Ein paar Features und Funktionen fehlen am Ende aber doch (noch), um die laut Counterpoint Research mit einen Anteil von zuletzt 17 Prozent weltweite Nummer zwei am Smartwatch-Markt vom Thron bzw. Handgelenk zu stoßen.