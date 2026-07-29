Familienvater stirbt bei Kollision mit Kleinbus

Es war ein schreckliches Bild, das die Einsatzkräfte am Dienstagabend in Piesendorf in Salzburg erleben mussten. Zwei Kleinbusse krachten kurz nach 22 Uhr auf der B168 im Ortsgebiet auf der Höhe des Hauses Praga frontal zusammen. Der 42-jährige Lenker fuhr plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker des anderen Kleinbusses konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.