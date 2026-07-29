Die besten Bücher für spannende Entspannung

Dazu passt auch Tine Dreyers „Morden in der Menopause mit dem richtigen Mindset“ (Dumont), wo sich Dreifachmama Liv nicht nur mit Pubertieren, Hitzewallungen und Schlafstörungen plagt, sondern auch mit Drogengeschäften und Leichen, die ihren beschaulichen Familienalltag stören. Unterhaltsam – ein bisserl auf den Spuren der herrlich-makabren Bestsellerreihe „Achtsam morden“ von Karsten Dusse, der übrigens auch mit einem brandneuen Werk am Büchertisch liegt: Kriminalpsychologin Sophie gönnt sich zum 45er einen „Filmriss auf Immenhof“ (Heyne) und muss der Frage nachgehen, wie das lästige Grapschhanderl ihres Ex plötzlich in ihr Hotelbett auf dem Ponyhof der Heile-Welt-Träume kommt. Ohne nervigen Ex daran. Hat Sophie selbst zugeschlagen? Leichtes Lesevergnügen mit Stil und Witz. Und wer’s lieber hören möchte: Gibt’s auch als von Dusse selbst gekonnt gelesenes Audiobuch.