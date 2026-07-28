Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie

Tropennächte kommen, keine Abkühlung

Auch das Wochenende steht ganz im Zeichen der Hitze. Allerdings könnten am Samstag Gewitter auch abseits der Berge für eine minimale Abkühlung sorgen. Stichwort Abkühlung: Diese sucht man in den kommenden Nächten jedenfalls vergebens. Denn mit der Hitzewelle steigt auch die Zahl der Tropennächte wieder weiter. „Das Jahr 2026 hat diesbezüglich bereits Geschichte geschrieben – im Zuge der historischen Hitzewelle Ende Juni gab es etwa in Wien 14 Tropennächte in Folge“, so Peter Wölflingseder, Meteorologe von der Ubimet.