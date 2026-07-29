Formel 1: Europa wäre bei Absagen letzte Hoffnung

Kalender für nächstes Jahr?

Der Kalender für nächstes Jahr ist weiterhin mit 24 Rennen geplant. „Da haben wir noch immer sehr viel Zeit bis dahin“, meinte Domenicali. Portugal und die Türkei werden als Ausrichter dazukommen und es gebe auch positive Verhandlungen mit möglichen Ausrichtern in Afrika sowie Interesse aus Asien und Südamerika.