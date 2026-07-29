50.000 Spanier dürfen wieder in ihre Häuser zurück

Am Mittwoch waren aber noch etwa 40.000 Menschen von Evakuierungen oder Ausgangsbeschränkungen betroffen. Die Einsatzkräfte erzielten bei der Bekämpfung der Waldbrände im Westen der Region Madrid sowie in den angrenzenden Provinzen Ávila und Toledo Erfolge. Die Flammen hätten sich nicht weiter ausgebreitet, sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska. Glutnester müssen noch abgelöscht und die Brandgebiete gesichert werden. Die Behörden gaben zu bedenken, dass bis Sonntag eine Hitzewelle anhalten soll, die die Löscharbeiten erschweren dürfte.